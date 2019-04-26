Сердце, которое объединяет. В Харькове прошел футбольный турнир памяти Дани Дидика

Защита - хорошая, с нападением - следует поработать. Едва ли не больше всех к соревнованиям готовятся футболисты команды "The Pets". Все игроки - ученики 11-й харьковской школы, в которой учился Даниил Дидик. Говорят, чтобы выиграть, тренировались и на улице, и в школьном спортзале. Своим преимуществом называют сыгранность - в одной команде ребята играют уже 4 года.

Глеб Пахомов, игрок команды "The Pets":

Тренувалися кожен день, на перервах виходили, грали та на фізкультурі теж грали, практикувалися і їхали перемагати і їхали з настроєм перемагати.

Болеют ребята, преимущественно за команды, в которых играют известные украинцы: Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко. Однако для них героями являются не только знаменитые футболисты, но и такие патриоты, как Даня Дидик. Кто он - в школе знают все.

Никита Чунихин, игрок команды "The Pets":

Учень 10 класу. В цьому році він мав вступити до інституту. Його всі дуже пам'ятають. Всі обговорюють його. У нас, наприклад, у 22 кабінеті висить його потрет.

27 апреля Даниилу могло исполниться 20 лет, если бы не страшный теракт, произошедший в феврале 15-го. Даня занимался футболом и был активным болельщиком. Турнир его памяти в Харькове проводят уже не впервые. На этот раз он собрал более 100 участников.

Андрей Дидик, отец погибшего Дани Дидика:

Для меня это, конечно, важно, мне приятно, когда такое количество людей в этом году - это команды области добавились. Кроме того, в этом году приехала на турнир команда друзей Степы Чубенко из Краматорска. Это тоже важный момент. Это очень приятно, что люди так относятся к памяти.

Команды соревнуются в нескольких категориях. Призовых мест - всего 3. Однако, организаторы отмечают, спортивный результат важен, но он - не главный. Основная цель турнира - объединить людей, которые любят футбол и Украину.

Виталий Янов, один из организаторов турнира:

Ми ростемо, ми вшановуємо пам'ять героїв сьогодення. Ті, що поклали життя за державність України. Ми зараз відмежувалися від радянського минулого. У нас вже нема піонерів-героїв, у нас є приклади жертовності і боротьби за нову державу, за вільну Україну.

На турнир памяти съехались команды из разных уголков Харьковщины, один - из Донецкой области. Организаторы мечтают, чтобы в будущем он стал всеукраинским или даже международным.