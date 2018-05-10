Сергей Чечельницкий готовится вернуться на должность главного архитектора города

Сергей Чечельницкий подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя директора Департамента - начальника Управления градостроительства и архитектуры, главного архитектора города.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра деклараций, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Напомним, что Чечельницкого отстранили от должности заместителя директора Департамента и главного архитектора города Харькова почти год назад после того как получил подозрение за участие в «кооперативной схеме».

Затем его освободили и некоторое время он был советником мэра города.

Несмотря на то, что дело в отношении Чечельницкого и других чиновников мэрии передано в суд, он пытается вернуться на свою должность, отметили в ХАЦ.

Напомним, что следствие установило, что экс-заместитель Харьковского городского головы Татьяна Овинникова, главный архитектор города Харькова Сергей Чечельницкий, заместитель главного архитектора города Сергей Колоша, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с группой лиц, действуя в интересах учредителей 8 обслуживающих кооперативов (Константин Босенко, Елена Босенко и Власта Дударенко), способствовали в пособничестве в последнее незаконного завладения мошенническим путем земельными участками на территории города Харькова общей площадью 25,1 га, чем нанесли ущерб территориальной общине Харькова на общую сумму почти 131 млн.грн.

По указанным фактам Татьяне Овинниковой, Сергею Чечельницкому и Сергею Колоше сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, а Константину Босенко, Елене Босенко и Власте Дударенко - в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Ближайшее заседание по этому делу должно состояться 17 мая во Дзержинском районном суде Харькова.