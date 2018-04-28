Серьги с изумрудом — желанный драгоценный подарок для каждой женщины®

Какой подарок гарантированно порадует любую женщину — вне зависимости от возраста и стиля в одежде? Конечно, это ювелирное украшение, выбранное с любовью и заботой.
Отличным вариантом станут серьги с изумрудом, купить которые можно на странице https://oniks-online.com.ua/categories/earrings/kamen-is-izumrud/ в интернет-магазине «Оникс». Зеленый камень в оправе из драгоценного металла подойдет практически к любому стилю, цвету волос и глаз — и покорит сердце женщины с первой минуты.
Ювелирный магазин Oniks представляет своим клиентам широчайший выбор товаров из драгоценных камней и металлов. При этом украшения с изумрудами, и особенно серьги, всегда сохраняют высокую популярность. На то есть несколько причин.
Ценность изумруда определяется в первую очередь чистотой камня, отсутствием дефектов на его поверхности и в структуре, глубиной оттенка, прозрачностью. При этом одни изумруды радуют глубочайшим зеленым цветом, другие камни выглядят немного светлее. В магазине «Оникс» есть изумрудные серьги очень темных и более светлых оттенков — и это дополнительно разнообразит выбор.
Решая, какие изумрудные серьги купить в подарок, стоит учитывать и дизайн украшений. Сережки могут быть совсем небольшими, рассчитанными на повседневное ношение, или длинными, роскошными и заметными — такие лучше подойдут к торжественным случаям. Но любые серьги с зеленым камнем займут достойное место в коллекции женщины.