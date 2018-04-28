Серьги с изумрудом — желанный драгоценный подарок для каждой женщины®

Какой подарок гарантированно порадует любую женщину — вне зависимости от возраста и стиля в одежде? Конечно, это ювелирное украшение, выбранное с любовью и заботой.

Отличным вариантом станут серьги с изумрудом, купить которые можно на странице https://oniks-online.com.ua/categories/earrings/kamen-is-izumrud/ в интернет-магазине «Оникс». Зеленый камень в оправе из драгоценного металла подойдет практически к любому стилю, цвету волос и глаз — и покорит сердце женщины с первой минуты.

Почему именно серьги с изумрудом — отличный подарок на праздник?

Ювелирный магазин Oniks представляет своим клиентам широчайший выбор товаров из драгоценных камней и металлов. При этом украшения с изумрудами, и особенно серьги, всегда сохраняют высокую популярность. На то есть несколько причин.

Стильные красивые серьги — подарок, который можно преподнести любой женщине. Мать, жена, сестра, любимая девушка или коллега по работе — неважно, насколько дама Вам близка. Серьги можно презентовать без стеснения и сомнений и быть уверенным в положительной реакции.

Изумруд — не только один из самых красивых камней. Он еще и универсален — то есть, хорошо подчеркивает красоту женщины, каким бы ни был ее типаж. Зеленые драгоценные камни прекрасно подходят к таким же зеленым, голубым или серым глазам, изумруды могут спокойно носить кареглазые женщины, брюнетки и блондинки. Эти драгоценные камни всегда окажутся уместны — кстати, то же самое касается и оттенков в одежде.

Изумруды одинаково хорошо сочетаются с разными драгоценными металлами. Одни женщины любят холодное светлое серебро, другие предпочитают великолепное теплое золото — зеленый камень смотрится выгодно во всех оправах.

Какими бывают серьги?

Ценность изумруда определяется в первую очередь чистотой камня, отсутствием дефектов на его поверхности и в структуре, глубиной оттенка, прозрачностью. При этом одни изумруды радуют глубочайшим зеленым цветом, другие камни выглядят немного светлее. В магазине «Оникс» есть изумрудные серьги очень темных и более светлых оттенков — и это дополнительно разнообразит выбор.

Решая, какие изумрудные серьги купить в подарок, стоит учитывать и дизайн украшений. Сережки могут быть совсем небольшими, рассчитанными на повседневное ношение, или длинными, роскошными и заметными — такие лучше подойдут к торжественным случаям. Но любые серьги с зеленым камнем займут достойное место в коллекции женщины.