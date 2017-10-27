Серийный вор, который грабил водителей, отправится за решетку

Московский районный суд приговорил 40-летнего харьковчанина, который похищал аккумуляторы и грабил прохожих, по ч.2 ст.185 и ч.2 ст. 186 УК Украины (кража, совершенная повторно и грабеж, соединенный с насилием), к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы, сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов. Ранее злоумышленник уже был судим за аналогичные преступления.

Осенью 2016 года мужчина ночью ножом взламывал капоты припаркованных автомобилей и похищал из них аккумуляторы. Всего злоумышленнику удалось украсть 10 автобатарей, которые он сдавал в пункт сбора металлолома.

Кроме того, мужчина отобрал у своего товарища портмоне и скрылся с 1,5 тысячами гривен.

Задержали преступника после совершения очередного грабежа, когда он сорвал сумку с плеча прохожего.