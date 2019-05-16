Сертификация учителей: преподавателей будут тестировать

В 2019 году стартует новый проект Министерства образования и науки по сертификации учителей начальных классов.

Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Сертификация состоит из трех этапов, один из которых – независимое тестирование, подобное тому, которое сдают выпускники школ. Его впервые проведут 30 октября 3019 года.

Эта сертификация не является обязательной, и учителя могли зарегистрироваться на нее только по собственному желанию.

Министерством образования в первый год были определены квоты – тысяча преподавателей со всей Украины. Однако зарегистрировалось лишь 859 специалистов. В Харькове же количество специалистов составило 55 человек.

Учителя, которые пройдут сертификацию, получат прибавку к зарплате в размере 20% на протяжении следующих четырех лет.