Сервисные центры МВД и автошколы перевели сотрудничество в электронный формат

Теперь при обращении в сервисный центр МВД для сдачи теоретических и практических экзаменов, гражданину не нужно предоставлять бумажные свидетельство об окончании автошколы: отныне введен электронный обмен информацией.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

«В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 21 февраля 2019 № 1110 «О внесении изменений в приказ Министерства внутренних дел Украины от 07 декабря 2009 года № 515», внедрена новая редакция Инструкции об организации и осуществлении мониторинга за подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации водителей транспортных средств», - говорится в сообщении.

Данной Инструкцией введен ряд норм, направленных на создание комфортных условий взаимодействия между автошколами и сервисными центрами МВД.

Усовершенствованы процедуры мониторинга процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей, в частности:

отменена процедура получения в сервисных центрах МВД бумажных бланков свидетельств об окончании заведения;

признание документов о профессионально-техническом образовании государственного образца, подтверждающих прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств;

открытие низших категорий осуществляется на основании свидетельства, которое внесено заведением в электронном виде в ЕГР МВД.

Также предусмотрено, что выпускники, окончившие обучение по профессии водителя в учреждениях профессионально-технического образования, и которые получили диплом, допускаются к сдаче экзаменов в сервисном центре МВД.

Автошколы проводят дистанционную регистрацию групп или лица, которое проходит в индивидуальном порядке подготовку, переподготовку или повышение квалификации водителей транспортных средств (в том числе 20-часовой курс обучения управления транспортным средством и полный курс подготовки управления соответствующим транспортным средством).

Сведения о проведенных занятиях по теоретической подготовке, практическому управлению транспортными средствами и результатах сдачи экзаменов в заведении вносятся в ЕГР МВД.

Ожидается, что данные нововведения позволят оптимизировать работу с автошколами и в дальнейшем эффективно сотрудничать с ними.

Получить дополнительную информацию и проконсультироваться можно по телефону (044) 290-19-88 или на Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД, а также на сайте hsc.gov.ua.