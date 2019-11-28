Сервисы доставки лекарств в Харькове®

-ресурс розничной сети, расположенных в разных городах Украины, включая Харьков. Сформировать заказ можно на официальном сайте, а оплатить и забрать его – лично, в одной из сетевых аптек. Заказы формируются только из предложений аптек, входящих в сеть «Аптека24». На сайте указаны 33 адреса таких точек, работающих в Харькове.

Аптека911

Франчайзинговая аптечная сеть с возможностью сделать заказ на официальном сайте. Товары, не являющиеся медицинскими препаратами, можно получить адресной доставкой. Это относится к косметике, книгам, канцтоварам, бытовой химии и т. д. – да-да, Аптека911 предлагает к продаже не только классический аптечный ассортимент. Что же касается заказанных через сайт медикаментов – их можно забрать только лично в одной из 190 сетевых аптек Харькова.

Liki24

Среди ресурсов для заказа лекарств обязательно стоит отдельно отметить Liki24, концепция работы которого выгодно отличается от привычной.

Сервис доставки лекарств Liki24.com успешно работает уже не первый год, но это не аптека со строго определенными ценами на каждый препарат. Это платформа с принципиально новой для Украины схемой услуг, которая выглядит так:

1. Анализ расценок на конкретное лекарство в аптеках отдельно взятого города (в нашем случае – Харькова).

2. Выбор и демонстрация цен в двух вариантах: в ближайших к пользователю аптеках, либо самые низкие цены из найденных аптек..

3. Курьерская доставка заказа по Киеву, Харькову и другим миллионникам, или почтовая пересылка в другие города.

Поскольку сервис Liki24 – это не аптека как таковая, он может доставлять лекарства покупателям, не нарушая ни один закон. Кроме того, на сайте включена опция «Заберу сам» – воспользовавшись ею, заказ можно самостоятельно забрать в любой из 4000 аптек в 1000 населенных пунктов Украины и получить дополнительную скидку.

Мы живем в эпоху нефиксированных цен, поэтому разница в стоимости одного и того же лекарства в разных аптеках может достигать двадцати, а то и тридцати процентов. И это становится вторым основным преимуществом данного сервиса, ведь благодаря сотрудничеству не с одной аптекой, а с тысячами, можно находить максимально приятные цены на все лекарства.

Особенно ощутимо эти «плавающие» расценки бьют по карману, если лекарств нужно купить сразу много и разных. Ведь нет ни одной аптеки, где в наличии будут все необходимые препараты, да еще и самая низкая цена по сравнению с другими аптеками.

К счастью, поиск минимальной цены вручную, утомительные обзвоны аптек и вынужденные путешествия по городу ради экономии на лекарствах постепенно уходят в прошлое. Их закономерно вытесняет возможность просто выбрать необходимые препараты из разных аптек, заплатить минимальную сумму и получить собранный заказ от курьера или в ближайшей к дому аптеке (либо в почтовом отделении).

Liki24 может быть подспорьем для пенсионеров, молодых родителей и вообще для всех желающих по-настоящему, а не только в рекламных обещаниях, сэкономить деньги и время. Кстати, для владельцев платежных карт Монобанка Liki24 – это еще и возможность получить кэшбек 20%.