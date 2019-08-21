 

Сессия горсовета: Кернес прокомментировал ситуацию с инсулином на Харьковщине

21 августа 2019 г. 11:27
Автор: Андрей Несмиян
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Как сообщалось, сегодня проходит сессия Харьковского горсовета.

Перед началом сессии под стенами горсовета проводили пикет инсулинозависимые харьковчане. Участники пикета отмечали, что в Харькове уже четвертый год ИНСУ проблема с обеспечением инсулина и требовали от городских властей обеспечить финансирование программы расходов на приобретение инсулина для больных сахарным диабетом.

На заседании сессии депутат Иван Ракич поднял вопрос об инсулине и зачитал письмо-обращение пациентов.

В нем говорится о том, что на обеспечение инсулином нужно всего 25 миллионов гривен, при этом на фонтан вместо лебедей в саду Шевченко был выделен 51 миллион.

Депутат просит горсовет обратиться по этому поводу к и.о. замминистра охраны здоровья Уляне Супрун.

Отметив, что этот вопрос нужно было поднимать раньше, когда голосовали за изменения в бюджете, Кернес сказал, что инсулином больных диабетом на 100% должно обеспечивать министерство, и добавил:

«Потому что мы не можем делать то, что обязалось взять на себя министерство», - подытожил мэр.

 

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