Сессия облсовета: Сокуренко отчитался Кучеру о борьбе с незаконной вырубкой леса на Харьковщине

«Только большое количество небезразличных даёт нам основания надеяться, что мы не останемся без леса», - так глава полиции Харьковской области Валерий Сокуренко прокомментировал незаконные вырубки деревьев на Харьковщине.

Он отметил, что Харьковская область находится на 16 месте по количеству лесов и она - одна из самых маленьких в Украине.

За прошлый год по фактам незаконной вырубки лесов открыто 40 производств, но этого мало, соглашается Сокуренко, и черные лесорубы продолжают действовать.

Также глава ГУНП в Харьковской области пообещал увольнять тех полицейских, кто не будет активно бороться и реагировать на сигналы о незаконных вырубках.