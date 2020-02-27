Сессия облсовета: Сокуренко отчитался Кучеру о борьбе с незаконной вырубкой леса на Харьковщине

27 февраля 2020 г. 11:05
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«Только большое количество небезразличных даёт нам основания надеяться, что мы не останемся без леса», - так глава полиции Харьковской области Валерий Сокуренко прокомментировал незаконные вырубки деревьев на Харьковщине.

Он отметил, что Харьковская область находится на 16 месте по количеству лесов и она - одна из самых маленьких в Украине.

За прошлый год по фактам незаконной вырубки лесов открыто 40 производств, но этого мало, соглашается Сокуренко, и черные лесорубы продолжают действовать.

Также глава ГУНП в Харьковской области пообещал увольнять тех полицейских, кто не будет  активно бороться и реагировать на сигналы о незаконных вырубках.

 

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