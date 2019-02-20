Сесть за неисполнение определения суда: что грозит харьковским чиновникам за неизменение тарифов на проезд

Выяснить, почему харьковская власть нарушила закон и проигнорировала решение суда, медиа и общественность решили на заседании исполкома, которое было назначено на сегодня.

Но неожиданно его провели на шесть часов раньше, не поставив в известность прессу.

В пресс-службе горсовета пояснили, что мэр очень спешил на проверку окружкомов. Хотя в день повышения тарифов его отсутствие не помешало принять решение о повышении тарифов на проезд, а именно тот факт, что документ вместо Кернеса подписал секретарь горсовета Александр Новак, и стал одной из причин обжалования.

Но уже после исполкома пресс-служба горсовета, хотя и не предоставила возможности поставить чиновникам вопрос, но все же озвучила позицию мэрии и распространила видеозапись заместителя мэра по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова о невыполнении решения суда.

Чиновник подтвердил, что выполнять решение они не планируют, а будут оспаривать его, поскольку считают, что решение угрожает безопасности пассажиров. Перенастроить систему оплаты за ночь также невозможно, хотя при повышении тарифов перевозчикам это как-то удалось.

Евгений Водовозов, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры

Это приведет к увеличению интервалов движения как в наземном так и в подземном транспорте, если тариф останется старым, третье и одно из важнейших: у меня нет сомнения, что это политическое решение, там нет никакой экономики. Был повод, за что прицепиться и укусить.

Истцов, которые накануне добились приостановки действия новых тарифов, возмутил тот факт, что в горсовете открыто проигнорировали требования закона. Ведь во время апелляции или в кулуарах чиновники имеют право сколько угодно говорить о том, что они не согласны с решением суда, но не выполнять его - это уголовное преступление, поэтому подали заявление о его совершении правоохранителям.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Ухвала вступает в силу в момент ее оглашения, фактически она вступила в силу, мы не стали на этом акцентировать, но даже вчера люди могли ездить по 5 гривен, окей, надо перепрошить систему, но даже сегодня по прошествию ночи ничего не изменилось: Харьковский городской совет продолжает настаивать на старых тарифах. И видите, к чему это приводит! Люди знают о том, но не могут реализовать свое право ездить по старой цене.

Впрочем, даже до подачи заявления активистами правоохранители уже открыли уголовное производство по статье «Невыполнение решения суда». По факту того, что из-за многочисленных публикаций в соцсетях пассажиры жаловались на то, что новые тарифы так и остались.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Відсьогодні тарифи мали бути такими, як до підвищення. Тарифи мали бути як до підвищення цієї ціни. Однак рішення не виконано. Всі їхали на роботу на метро, на трамваях, ціна залишилася підвищеною. Це є складом злочину статті 382. Підозрюваними можуть бути посадові особи Харківської міської ради, хто саме – вирішить слідство, коли будуть зібрані докази

Отвечать за невыполнение решения суда должны должностные лица, ответственные за установление цены на проезд. Если их вина будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.

О необходимости выполнять решение суда напомнила и губернатор Юлия Светличная.