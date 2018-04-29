Северная Корея сменит часовой пояс ради синхронизации с Южной

29 апреля 2018 г. 15:55
Источник: УНИАН
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Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о планах перехода своей страны в один часовой пояс с Южной Кореей и Японией.

Как сообщает CTV News, об этом рассказал пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по итогам исторических переговоров президента с северокорейским лидером 27 апреля.

Отмечается, что обе Кореи десятилетиями использовали один часовой пояс, пока в 2015 году Север не создал свое собственное «Пхеньянское время», отведя стрелки часов на 30 минут назад.

В Северной Корее это решение объяснили усилиями по «искоренению наследия японского колониального правления». Местное время в Сеуле и Токио одинаковое – 9 часов впереди Гринвича. Решение Пхеньяна, как отмечается, направлено на облегчение дальнейшей коммуникации КНДР с Южной Кореей и США.

Напомним, в пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

В частности, главы государств подписали Декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.
 

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