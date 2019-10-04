 

Северная Корея снова запустила ракеты: в Совбезе ООН пройдет закрытое заседание

04 октября 2019 г. 12:20
Источник: Левый берег
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3 октября Северная Корея снова провела испытание новой баллистической ракеты, на этот раз из подводной лодки. В связи с этим на следующей неделе совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание, сообщает AFP.

«Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание о проведении Северной Кореей испытания ракеты морского базирования, поскольку европейские государства настаивают, чтобы всемирная организация продолжала оказывать давление на Пхеньян», - сказано в сообщении.

Проведение заседания инициировали Великобритания, Франция и Германия, поскольку в ближайшее время должны начаться очередные переговоры Пхеньяна с Вашингтоном по денуклеаризации.

Президент США Дональд Трамп говорит, что у него прекрасные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном и уклоняется от критики Северной Кореи за ее ракетные испытания, поскольку обе стороны стремятся к соглашению, в котором Север откажется от ядерного оружия.

«Американцы не хотят официальной встречи, поэтому европейцы попросили провести закрытое заседание», - отметил один из дипломатов.

По словам дипломатов, заседание первоначально было запланировано на пятницу 4 октября, но его перенесли на следующую неделю из-за ограничений в расписании.

Европейские страны считают, что ракетное испытание КНДР является нарушением резолюций ООН, и настаивают на том, чтобы делегация США подтвердила решение совета. Кроме того, что три члена совета призвали к продолжению международных санкций против Северной Кореи, которая с 2017 года находится под тремя санкциями ООН.

Напомним, Напомним, в августе КНДР провела, по меньшей мере, 7 пусков ракет, из-за чего в Южной Корее созывали экстренное заседание Совета безопасности. 11 сентября сообщалось, что КНДР испытала сверхгабаритную реактивную систему залпового огня. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на пуске и положительно оценил работу военных.

После этого, 2 октября КНДР совершила еще один пуск неопознанной ракеты.

 

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