Съезд партии Кернеса и Труханова: активисты планируют устроить пикет

01 июня 2019 г. 18:24
Источник: ТСН

На воскресенье, 2 июня, гражданские активисты и участники харьковского Евромайдана анонсировали пикет возле местного Дворца спорта. Именно в этом помещении запланирован съезд партии "Доверяй делам" которой занимаются мэры Харькова Геннадий Кернес и Одессы Геннадий Труханов. 

Участники пикета считают съезд попыткой реванша представителей бывшей Партии регионов, которые в феврале 2014 года в том же Дворце спорта проводили "антимайдановский" съезд депутатов из юго-восточных областей страны. Тогда на нем также присутствовал Кернес, а кроме него Михаил Добкин, одиозные регионалы Олег Царев и Вадим Колесниченко, лидер террористического "Оплота" Евгений Жилин и другие. Лозунгом харьковских евромайдановцев стало: "Нет реваншу! Устроим им коридор памяти". 

По информации правоохранителей, на съезде ожидают около 5 тысяч делегатов, а пикетировать его намерены примерно 500 человек. "Охрану общественного порядка будут обеспечивать 200 сотрудников полиции и 100 военнослужащих Нацгвардии", - отметили в областном управлении полиции.

 

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