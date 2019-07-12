 

Сезон бахчи открыт. Как и когда стоит выбрать арбузы и дыни, дабы не попасть в больницу?

12 июля 2019 г. 17:39
Автор: Александра Адамчук

Сезон дынь и арбузов уже открыт. В магазинах, на рынках, а иногда и просто в палатках вдоль дороги лежат полосатые ягоды, соблазняя купить одну или даже несколько. Дынь тоже хватает. Хотя горожане несколько обеспокоены, ведь многие убеждены: первые дары полей – вредны из-за большого содержания в них нитратов. Несмотря на такое мнение, спрос на ягоды есть. 

Виталий Дробитько, продавец:

Я жду чуть-чуть попозже, сразу первые, во-первых, дорогие, а во-вторых, ну все мы знаем, что первое оно, даже огурцы и все продукты, и капуста, там нитратов много. Но вообще я сейчас не знаю, что может быть натуральное, потому что вот мы занимаемся пчеловодством, я езжу по полям - столько всего обрабатывается.

Продавцы говорят: под конец лета спрос растет. Когда только начинают завозить арбузы и дыни, цена, конечно, выше. Пока продолжается сезон, она может, как падать, так и расти. Сейчас это примерно от десяти гривен за килограмм.

Роман, продавец:

Хоть попозже, хоть сейчас, уже арбуз поспевший, уже можно купить без проблем. Так что хоть попозже вы купите, хоть сейчас - это одинаковые арбузы. Ну, это тоже все зависит от погоды: какая погода, такая цена, как арбуз там поспеет. Цена от этого и зависит.

Впрочем, среди посетителей рынка хватает и тех, кто не боится покупать арбузы и дыни, и не считают их опасными. 

Любовь Посохова, харьковчанка:

Когда захочется, когда организм требует - тогда и покупаю, кушаю. Не боюсь почему-то.

Несмотря на человеческие страхи, специалисты Харьковского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины уверяют: бояться нечего. Если сравнить с другими фруктами или овощами, в этом году арбузы имеют достаточно низкое содержание нитратов. А именно: 60  миллиграммов на килограмм, при этом свекла имеет 1400 миллиграммов на тот же килограмм. 

Неля Новицкая, зав. отдела организации санитарно-гигиенических исследований:

Арбузы не несут какую-то большую угрозу, чем остальные овощи и фрукты. Если говорить о ранних арбузах по сравнению с более поздними сортами, то действительно арбузы ранние они содержат, скажем так, трохи большее количество нитратов, чем поздние сорта, но это же распространяется на все наши овощи и фрукты.

Причиной заболеваний, говорит Неля Новицкая, чаще бывает несоблюдение правил потребления этих продуктов. Выбирать следует свежие и неповрежденные ягоды. Кроме этого, специалист не советует покупать уже разрезанные арбузы или дыни и, конечно, тщательно мыть перед едой как продукт, так и руки.

 

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