Сезон болезней: какие вирусы будут атаковать харьковчан?

21 сентября 2018 г. 19:43
Автор: Алина Тюхай
122 просмотра

Уже с первого октября специалисты прогнозируют начало сезона заболеваемости остро-вирусными инфекциями и гриппом, который продлится почти сорок недель, то есть до конца мая следующего года. По словам Натальи Чегодайкиной, в этом году будут циркулировать три основных штамма вируса.

 

Наталья Чегодайкина, и.о. зав. от. организации эпид исследований Харьковского ОЛЦ МОЗ Украины

 

Всесвітня організація  охорони здоров'я  передбачає, що будуть циркулювати віруси типу А - це буде вірус Мічіган подібний, вірус Сінгапур і віруси типу, грипу В - це буде вірус подібний до Колорадо .

Симптомы заболевания очень схожи с обычной простудой, впрочем, последствия вируса могут быть серьезными для организма человека и даже привести к смерти, говорит врач эпидемиолог Карина Торяник. Поэтому единственный выход, чтобы не подцепить вирус - это вовремя сделать прививку. На территории Харьковской области утвержден план профилактики прививок, согласно которому профилактикой планируют охватить более 75 000 человек.

 

Карина Торяник, врач эпидемиолог в Харьковском ОЛЦ МОЗ Украины

 

Після вакцинації люди відчувають в місті ін'єкції біль підвищується температура, з'являється слабкість. Але ці симптоми протікають в легкій формі, і зникають через декілька днів. Імунітет набувається впродовж одного-двох тижнів після вакцинації.

По словам Карины Торяник, вакцины против гриппа в аптеках появятся уже  в следующем месяце, и прививки можно сделать в каждой больнице. Впрочем, харьковчане туда не спешат, говорят, чаще в качестве защиты выбирают - народные методы лечения и профилактики.

 

Екатерина

 

- Ну напевно народними засобами спочатку пробую, якще не виходить тоді вже звертаюся до лікаря. - Які народні засоби ви використовуєте? - Це лимон, гарячий чай, малинове варення.

Алла

Да, вакцины - нет. Человек сам должен собственно заниматься тем, чтобы укрепить и поднять свой авторитет к зиме. Особенно вот осенью, значит что. Сейчас, очень много фруктов, ягод. Лимон, что я делаю, я с утра обязательно пью имбирь и лимон, очень крепкий и как бы на весь день меня достаточно это взбадривает хорошо и очень помогает.

Также харьковчане пытаются подготовить организм к сезону болезней, потреблением различных витаминов и занятий спортом.

 

Дмитрий Долгополов, учитель танцев

 

Ну, по крайней мере, спорт однозначно иммунитет улучшает. Правильное питание, опять-таки в виде витаминов, безусловно, усиливают иммунитет. Ну, здоровый сон, спорт, питание и эти как бы вещи, безусловно, иммунитет усилят и меньше будут люди, безусловно, болеть.

 

Впрочем, специалисты советуют не заниматься самолечением, чтобы не запустить болезнь, и не усложнить ее лечения.

 

Видео: 

Сезон болезней: какие вирусы будут атаковать харьковчан? - 21.09.2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                          Ресторан "Навруз" приглашает на работу администраторов, повара, официантов, бармена, бариста, уборщиц и посудомойщиц. Т. 063-559-23-49                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.