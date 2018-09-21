Сезон болезней: какие вирусы будут атаковать харьковчан?

Уже с первого октября специалисты прогнозируют начало сезона заболеваемости остро-вирусными инфекциями и гриппом, который продлится почти сорок недель, то есть до конца мая следующего года. По словам Натальи Чегодайкиной, в этом году будут циркулировать три основных штамма вируса.

Наталья Чегодайкина, и.о. зав. от. организации эпид исследований Харьковского ОЛЦ МОЗ Украины

Всесвітня організація охорони здоров'я передбачає, що будуть циркулювати віруси типу А - це буде вірус Мічіган подібний, вірус Сінгапур і віруси типу, грипу В - це буде вірус подібний до Колорадо .

Симптомы заболевания очень схожи с обычной простудой, впрочем, последствия вируса могут быть серьезными для организма человека и даже привести к смерти, говорит врач эпидемиолог Карина Торяник. Поэтому единственный выход, чтобы не подцепить вирус - это вовремя сделать прививку. На территории Харьковской области утвержден план профилактики прививок, согласно которому профилактикой планируют охватить более 75 000 человек.

Карина Торяник, врач эпидемиолог в Харьковском ОЛЦ МОЗ Украины

Після вакцинації люди відчувають в місті ін'єкції біль підвищується температура, з'являється слабкість. Але ці симптоми протікають в легкій формі, і зникають через декілька днів. Імунітет набувається впродовж одного-двох тижнів після вакцинації.

По словам Карины Торяник, вакцины против гриппа в аптеках появятся уже в следующем месяце, и прививки можно сделать в каждой больнице. Впрочем, харьковчане туда не спешат, говорят, чаще в качестве защиты выбирают - народные методы лечения и профилактики.

Екатерина

- Ну напевно народними засобами спочатку пробую, якще не виходить тоді вже звертаюся до лікаря. - Які народні засоби ви використовуєте? - Це лимон, гарячий чай, малинове варення.

Алла

Да, вакцины - нет. Человек сам должен собственно заниматься тем, чтобы укрепить и поднять свой авторитет к зиме. Особенно вот осенью, значит что. Сейчас, очень много фруктов, ягод. Лимон, что я делаю, я с утра обязательно пью имбирь и лимон, очень крепкий и как бы на весь день меня достаточно это взбадривает хорошо и очень помогает.

Также харьковчане пытаются подготовить организм к сезону болезней, потреблением различных витаминов и занятий спортом.

Дмитрий Долгополов, учитель танцев

Ну, по крайней мере, спорт однозначно иммунитет улучшает. Правильное питание, опять-таки в виде витаминов, безусловно, усиливают иммунитет. Ну, здоровый сон, спорт, питание и эти как бы вещи, безусловно, иммунитет усилят и меньше будут люди, безусловно, болеть.

Впрочем, специалисты советуют не заниматься самолечением, чтобы не запустить болезнь, и не усложнить ее лечения.