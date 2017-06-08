Сезон клубники и черешни. Во сколько обойдется лакомство и как повляли на урожай весенние холода?

Надо чтоб вкусная была и мягкая!

С начала лета по утрам на рынке очереди за фруктами, ягодами и овощами. Самые популярные среди покупателей - клубника и черешня, люди выбирают послаще, берут побольше, но в то же время ищут где подешевле.

Ольга:

И клубнику, и черешню, у нас вот любитель в коляске сидит, приходится покупать с начала сезона.

Олег:

Судочек большой беру, ну килограмм, клубника вкусная.

Цены на клубнику за месяц серьезно упали, если еще в начале мая ее продавали приблизительно за 100-120 гривен - килограмм. Сейчас за кило харьковчане могут отдать от 30 до 45 гривен. Стоимость черешни колеблется от 40 до 50 гривен. На прилавках в основном ягоды, привезенные из районов Харьковской области.

Виктория, продавец:

Вот я накладываю "Клери" домашнюю - это Изюм, Харьковская область и Красный оскол, дальше за Изюмом. Уже идет грунтовая огородняя клубничка.

Снизятся ли цены на летние ягоды или наоборот, вырастут, говорят продавцы, напрямую зависит от погоды. Поставщики плодов и аграрии уже подсчитывают убытки от резких перепадов температуры весной 2017-го и постоянно следят за прогнозами синоптиков - если лето будет холодным, урожай может быть ниже чем в прошлом году приблизительно на 40-50 процентов.

Виктория, продавец:

Если будут какие-то изменения в погоде, то конечно мы можем его не дождаться или пропадет или что-то случиться, поэтому сказать что будет стабильность и будет большой урожай - никто не может этого сказать.

Больше всего резкие изменения погоды весной отразятся на урожае абрикос, отмечают на рынке, именно во время их цветения в Украину пришел аномальный холод. Сейчас их продают примерно по 60 гривен за кило, везут пока только из Херсонской области, там стихия бушевала не так сильно как в других регионах страны. Но цена может вырасти ближе к концу лета, если запасы украинских абрикос исчерпаются и на прилавках появятся уже заграничные плоды.