Сезон стихийной торговли. Харьковчане стали чаще попадать в больницу с отравлениями

Овощи и фрукты, яйца, мясо и молочные продукты в переходах метро, возле жилых домов и вдоль дороги - таких точек по всему городу десятки. Продавцы даже не скрывают - документов о качестве продукции у них нет и разрешений на торговлю тоже.

У вас есть разрешение на торговлю продуктами? - Немає. - почему? Вы знаете, что это незаконно?

В Харькове стали чаще болеть кишечными инфекциями - такие данные озвучивают в харьковском управлении Госпродпотребслужбы. Санитарные врачи подчеркивают, такая статистика может быть связана именно с покупкой продуктов на стихийных рынках, кваса из бочек или молока с рук. Количество заболеваемости за четыре месяца этого года в сравнении с таким же периодом 2016-го выше примерно на 15 процентов отмечают специалисты. При чем основная масса отравлений приходится на детей, большая часть из которых - малыши до двух лет.

Ирина Зубкова, нач. отд. гос. контроля за соблюдением сан. законодательства упр. Госпродпотребслужбы в Харькове

Так, в структуре инфекционной заболеваемости без гриппа и ОРВИ за 4 месяца 2017 года на острые кишечные инфекции приходится 37,9 % , за аналогичный период 2016-го - 22,9 %. то есть отмечается тенденция к росту заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Уровень заболеваемости ОКИ среди детей выше, чем у взрослых

Харьковчане подчеркивают, стараются тщательно следить за сроком хранения того или иного продукта, в основном покупают их в проверенных местах. Однако если часть людей побаивается брать что-то в стихийных местах торговли и выбирают крупные городские рынки, а также магазины и супермаркеты, чтобы наполнить свой холодильник, другие признаются - часто покупают что-то по дороге домой у бабушек стоящих прямо возле станций метро или даже у торговцев во дворе.

Лариса

Опасаюсь, предпочитаю брать в супермаркете возле дома и вот на рынок выбираюсь, но не так часто, супермаркет чаще. – А на точках, возле метро? - нет, я не доверяю этим точкам

Ольга

Нет, мы покупаем и у бабушек возле метро, все нормально

Тем временем в Госпотребслужбе, мэрии и полиции обещают усилить борьбу с незаконной торговлей на улице и проводить рейды. Продавцам без соответствующих документов грозит штраф.

Михаил Матвейчук, нач. упр. Гос. сл. безопасности продовольствия и питания

За неполных 3 месяца 2017 года совместного патрулирования стихийных мест торговли к административной ответственности привлечено 29 человек. В основном реализация продукции животного происхождения - мясо, молоко, яйца в 57 местах на территории города

Кроме того, часто санитарными нормами и тщательными проверками пренебрегают и поставщики продукции на официальные торговые площадки. В специальных лабораториях после проведенных проб за период с января по май этого года не допустили к реализации больше 2 тонн молочной продукции, около 3 тонн овощей, фруктов и рыбы, а также отправили на обезвреживание больше 400 килограммов мяса