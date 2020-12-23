Сезон зимней рыбалки на Харьковщине открыт: как не превратить хобби в трагедию

На Алексеевском водохранилище с самого утра - несколько десятков рыбаков. В Харькове с начала недели - погода морозная, следовательно, сезон зимней рыбалки открыт.

Рибка є? - Сьогодні немає ще. Я недавно прийшов, я так типа кислородом подышать, тут на рыбу особо расчитывать не надо. Тут її зовсім мало. Вообще подышать 3-4 часа, говорят, полезно.

Харьковчанин Александр показывает улов - за утро два карася. Но говорит - главное не результат, а процесс. Уверяет - все правила поведения на льду знает, за безопасностью следит.

Александр, рыбак:

Толщина льда, чтобы была не меньше 7-10 сантиметров, сейчас порядка 25 сантиметров. Безопасно, так что можно рыбачить.

Однако ответственные - далеко не все рыбаки, говорят спасатели, и пренебрежение основными правилами может завершиться трагически. В прошлом году в Харьковской области на воде, провалившись под лед, погибли 8 человек. Чтобы предупредить сторонников зимней рыбалки обо всех рисках чрезвычайники вместе с курсантами вышли на водоемы.

Иван Ищенко, курсант НУГЗУ:

Рибалки почали масово виходити на лід, декілька днів тому була відлига і це значно послабило лід, треба рибалкам нагадати, щоб вони дотримувалися правил поводженян на льду.

Будущие спасатели и специалисты с опытом, разъясняют, как проверить прочность льда и следует иметь с собой, чтобы спастись, оказавшись в ледяной воде.

Александр Губарь, нач. отд. техногенной безопасности ГУ ГСЧС в Хар. обл.:

Рибалки роблять багато ополонок. Безпечна відстань між ополонками 5-6 метрів. Рибалки, взагалі, коли ти виходиш рибалити, необхідно при собі мати рятувальні засоби. Правила кажуть, що треба мати із собою мотузку довжиною 20 метрів, на одному кінці - петля, на іншому - важель 400-500 граммів для самопорятунку, і також мати рятувальний жилет.

Чрезвычайники вспоминают инцидент, который произошел 10 декабря на Петренковском водоеме в Харькове. Тогда рыбак провалился под хрупкий лед, а трое мужчин, которые оказались рядом, бросились на помощь. Извлечь его без каких-либо вспомогательных средств им не удавалось, но они пытались удержать утопающего и вызвали чрезвычайников. Рыбак хотя и получил обморожение, но был спасен. В подобных ситуациях надо сразу звонить в службу спасения, говорят специалисты, и помогать другому, если уверен в собственной безопасности. Основным правилам опытные работники обучают и будущих спасателей.

Він проходе, і там де безпечно по тому шляхому, по якому йшов чоловік, який провалився під кригу. Відстань, де людина провалилася, 4-5 метрів. Він лягає і повзе.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.:

Коли він до нього підходить, чи підповзає, повинен бути постійно бути в контакті. Спілкуватися, бути в контакті, потрібно це робити, він розуміє, що йому йдуть на допомогу.

В группе риска, говорят специалисты, не только рыбаки, но и дети, которые используют реки и озера как импровизированные катки. Но для них разъяснительную работу относительно пребывания на льду должны проводить не только спасатели, но и родители.