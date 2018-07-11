Сфабриковал дело и присвоил деньги: в Харькове будут судить экс-милиционера

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего следователя одного из райотделов области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

31-летнему мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366 УК Украины (вымогательство с использованием служебного положения, соединенное с ограничением прав и свобод потерпевшего, с угрозой применения насилия, использование заведомо ложного документа; служебный подлог).

Как установили следователи, летом 2015 года обвиняемый, который на тот момент работал в должности старшего следователя на тот момент милицейского райотдела, узнал, что у харьковской предпринимательницы периодически появляются крупные суммы денег.

37-летняя женщина занималась финансовыми операциями и сотрудничала с иностранцами.

Милиционер решил использовать данный факт для своего незаконного обогащения.

Для этого он сфабриковал в отношении предпринимательницы уголовное дело, зарегистрировав фиктивное заявление гражданина Испании якобы с жалобой на мошеннические действия предпринимательницы.

Затем милиционер получил в суде разрешение на обыск квартиры потерпевшей, во время которого злоумышленник угрожал хозяйке квартиры уголовной ответственностью, физическим воздействием и даже лишением свободы и требовал от женщины передать ему все имеющиеся у нее средства.

Хозяйка квартиры отдала «оборотню в погонах» 30 тысяч евро.

Прикрывая свои незаконные действия, милиционер составил протокол обыска, но в документ внес значительно меньшую сумму - около 21 тысячи евро, присвоив остаток изъятой суммы.

Разоблачили злоумышленника после обращения потерпевшей в прокуратуру.

В ходе следствия выяснилось, что заявителя, который якобы жаловался на мошенничество со стороны предпринимательницы, не существует, а человек с такими данными вообще ни разу не въезжал на территорию Украины.

По максимальной санкции статей «оборотню в погонах» грозит лишение свободы на срок до 7 лет.