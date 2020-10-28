Шесть районов Харькова частично без воды: адреса отключений

28 октября 2020 г. 10:06
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Гвардейцев Широнинцев, 92 (п. №3, стояк) до 18:00 28.10.20 г. , пер. Театральный, 1/3 до 20:00 28.10.20 г.

А также:

Индустриальный район:
ул. Мира, 30 (п. №5, стояк) до 20:00 28.10.20 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-д (п. №1, стояк) до 17:00 28.10.20 г., пр. Московский (ч/с) до 20:00 28.10.20 г.

Основянский район:
ул. Кооперативная, 2 (п. №1) до 17:00 28.10.20 г.

Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №2, стояк) до 17:00 28.10.20 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 75 (п. №3, стояк), ул. Севастопольская (ч/с) до 20:00 28.10.20 г.

 

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