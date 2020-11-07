Шесть районов Харькова частично без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. 12 Апреля, 13 (п. №1), ул. Мира, 66 (п. №1, стояк) до 17:00 07.11.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 08.11.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 07.11.20 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 07.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Залютинская, 2 (стояк) до 20:00 07.11.20 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-а (п. №1, стояк) до 20:00 08.11.20 г.