Шесть районов Харькова частично без воды: адреса отключений

07 ноября 2020 г. 9:58
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. 12 Апреля, 13 (п. №1), ул. Мира, 66 (п. №1, стояк) до 17:00 07.11.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 08.11.20 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 07.11.20 г.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 07.11.20 г.

Холодногорский район:
ул. Залютинская, 2 (стояк) до 20:00 07.11.20 г.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-а (п. №1, стояк) до 20:00 08.11.20 г.

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