Шесть районов Харькова сегодня частично без воды: адреса

07 октября 2020 г. 9:46
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

б-р Нетеченский (ч/с), ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 07.10.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк) до 18:00 07.10.20 г.; пр. Московский, 19/23 (п. №5) до 20:00 07.10.20 г.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 140 (п. №8) до 20:00 08.10.20 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 45-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.10.20 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.10.20 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк) до 20:00 08.10.20 г.

 

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