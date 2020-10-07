Шесть районов Харькова сегодня частично без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

б-р Нетеченский (ч/с), ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 07.10.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк) до 18:00 07.10.20 г.; пр. Московский, 19/23 (п. №5) до 20:00 07.10.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 140 (п. №8) до 20:00 08.10.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 45-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.10.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.10.20 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк) до 20:00 08.10.20 г.