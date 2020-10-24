Шесть районов Харькова сегодня частично без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Астрономическая, 44-б (п. №1, стояк), ул. Лермонтовская, 28 (п. №2, стояк), ул. Звездная, 34, ул. Леся Сердюка, 50 до 20:00 23.10.20 г.

А также:

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (стояк) до 20:00 23.10.20 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 20 до 20:00 23.10.20 г.

Новобаварский район:

ул. Станционная (ч/с), ул. Баркалова (Тельмана) (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), ул. Коростельская (ч/с), ул. Старогригоровская (ч/с), пер. Метизный (ч/с), ул. Цементная (ч/с), въезд Станционный (ч/с), ул. Базарная (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30, 34, 34-а до 20:00 23.10.20 г.

Холодногорский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 69 (спаренный стояк), ул. Чеботарская (ч/с), въезд 2-й Чеботарский (ч/с) до 20:00 23.10.20 г.

Шевченковский район:

ул. Джанкойская (ч/с), пр. Науки (Ленина), 68, 68-а, 70, ул. Пржевальского (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), пер. Макеевский (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Веселая (ч/с), ул. Макаровская (ч/с), пр. Победы, 75 до 20:00 23.10.20 г.