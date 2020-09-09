Шесть районов Харькова сегодня частично без воды: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Тобольская, 46-б, 46-в, ул. Тобольская, 48, ул. 23 Августа, 60-а, пр. Людвига Свободы, 32, пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1-3), пр. Победы, 65-б (п. №1, стояк), ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 09.09.20 г.; ул. 23 Августа, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 10.09.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Продольная, 3-б (п. №4, стояк) до 18:00 09.09.20 г.; ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк) до 20:00 09.09.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58 (п. №1, стояк) до 20:00 09.09.20 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 2(п. №1, стояк) до 20:00 09.09.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 10.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Славянская, 4-а (п. №2, стояк) до 20:00 09.09.20 г.