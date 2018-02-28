Шесть студентов медуниверситета попали в больницу с кишечной инфекцией

С 26 по 27 февраля в областную клиническую инфекционную больницу были доставлены шесть студентов Харьковского национального медицинского университета с жалобами на слабость, рвоту, тошноту и другими признаками кишечной инфекции. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз диарея и гастроэнтерит средней тяжести. Для установления причин инфицирования, источников, факторов и путей передачи инфекции специалистами Харьковского городского филиала Государственного учреждения «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.