Шесть студентов медуниверситета попали в больницу с кишечной инфекцией

28 февраля 2018 г. 16:46
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С 26 по 27 февраля в областную клиническую инфекционную больницу были доставлены шесть студентов Харьковского национального медицинского университета с жалобами на слабость, рвоту, тошноту и другими признаками кишечной инфекции. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз диарея и гастроэнтерит средней тяжести. Для установления причин инфицирования, источников, факторов и путей передачи инфекции специалистами Харьковского городского филиала Государственного учреждения «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

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