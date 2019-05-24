Шесть тысяч школьников станцевали прощальный вальс

Праздник последнего звонка прошел сегодня, 24 мая, в харьковских школах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году 11-й класс окончили более 6 тысяч учащихся, более 10 тысяч – 9-й класс. Выпускники станцевали прощальный вальс, для школьников прозвучал последний звонок.

Вице-мэр Харькова Игорь Терехов и директор Департамента образования Ольга Деменко поздравили с завершением учебного года школьников лицея №89.

Игорь Терехов поблагодарил учителей и родителей, детям пожелал хорошо отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, а выпускникам - удачного поступления в высшие учебные учреждения.

Кроме того, он сообщил, что летом в школах и детских садах сделают ремонты - обновят классы, закупят новые интерактивные доски, компьютеры, построят современные стадионы, новые детские и спортивные площадки и продолжат установку систем видеонаблюдения в каждой школе города для безопасности детей и учителей.

Отметим, что 21 мая выпускники сдали внешнее независимое оценивание по математике, а 23 мая - по украинскому языку и литературе.