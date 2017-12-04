Шестой приговор в 19 лет. В Харьковской области рецидивист сбежал из ИВС.

Красноградский районный суд признал виновным 19-летнего парня, 5 раз судимого за совершение краж, в побеге из-под стражи (ч. 1 ст. 393 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Происшествие случилось в августе этого года. Суд признал мужчину виновным в совершении краж и назначил ему наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы. Осужденный подал на приговор апелляционную жалобу.

7 августа его этапировали в изолятор временного содержания для ознакомления с материалами дела. Через несколько дней во время прогулки на ИВС он сбежал.

Задержали осужденного по "горячим следам".

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, по совокупности приговоров мужчина осужден к 5,5 годам лишения свободы.