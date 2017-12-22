Шеврон полицейской академии, торт и собака: патрульные трогательно поздравили коллегу-копа жестоко избитого возле дома год назад

Сообщение с фотографиями и видео разместила на своей странице в сети Фейсбук полицейская Ляна Теремкова. Сослуживцы трогательно поздравили с 25-летием патрульного Василия Марковича, который был жестоко избит возле подъезда своего дома. Они не только записали видеопоздравление для парня, но и передали ему подарки.

Начальник Департамента патрульной полиции Украины подарил Марковичу собаку, о которой он давно мечтал, кроме того Департамент патрульной полиции приготовил для Васи шевроны всех городов страны, где служат патрульные. Экс-начальник УПП Харькова Вадим Лисничук передал первый шеврон полицейской академии. Нынешний начальник УПП Харькова Николаев Алексей и зам.начальник УПП Харькова Александр Гребенюк также поздравили Василия лично подарили полицейскую форму.

"Вася, мы тебя поздравляем с Днём Рождения и желаем скорейшего выздоровления! Знай, что у тебя есть полицейская семья, которая не оставит тебя и огромное количество неравнодушных людей, которые тебе помогали и помогают!", - написала на своей странице полицейская Ляна Теремкова

Год назад, в декабре 2016 года, Василий Маркович, был избит возле своего дома на улице Танкопия. Ему нанесли множество ударов по голове и ограбили, едва живого его нашли на улице только утром, на холоде он пролежал несколько часов. После того как медики спасли жизнь Василию, он проходил длительную реабилитацию за границей.