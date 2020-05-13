Шикарная одежда для модниц®

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Виды юбок

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Однотонные юбки. Вас привлекает классический стиль Виктории Бэкхем? В этом сезоне культовые образы деловой одежды не лишены традиционной строгости, лаконичности, утонченности. Чистые линии кроя, тщательный подбор цветов и оттенков — главные особенности бизнес-стиля. Одевайтесь модно, и чувствуйте себя уверенно в бизнес кругах!

Большие размеры. Не знаете, что надеть на званый вечер, бал, пир, светский прием, официальную вечеринку, выпускной и другое праздничное мероприятие? Сделайте акцент на данных юбках. В таком образе Вы затмите даже красотку Джулию Робертс из одноименного кинофильма!

Кожаные модели. Собираетесь на дискотеку, молодежную вечеринку? Тогда Вам непременно нужно подготовить обольстительный наряд! Смелая и вызывающая одежда, самое то!

Джинсовая. Эпатажная мини или сексуальный пляжный вариант — это подходящая одежда для party возле моря.

Наряды для девушек разной комплекции: стройных моделей, худеньких миледи, эффектных барышень с формами, полненьких сеньорит.

Также можно купить платье на любой вкус. Из натуральных и комбинированных тканей премиум качества: трикотажа, шифона, текстиля, атласа, жаккарда, экокожи, кожи, штапеля, гипюра, дайвинга. Повседневные, праздничные, коктейльные, клубные, вечерние, молодежные, универсальные платьица разной длины и фасона. А также: однотонные, цветные, с абстрактными, молодежными и флористическими рисунками, с контрастными геометрическими принтами.

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