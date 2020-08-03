Широкоформатная печать: как сделать правильный выбор®

Широкоформатная печать – действенный способ донести информацию до целевой аудитории. Ее роль в рекламном бизнесе переоценить невозможно. Печать баннеров в Харькове – услуга, которая широко востребована. Но, чтобы результат соответствовал ожиданиям, нужно подобрать вариант, который максимально точно будет соответствовать поставленной задаче. Но сориентироваться в видах широкоформатной печати не всегда бывает легко.

Где будет использоваться рекламный баннер?

Все варианты широкоформатной печати можно разделить на две большие группы:

интерьерную – которая будет использоваться внутри помещений;

наружную – предназначенную для уличной рекламы.

Особенность интерьерной печати в том, что продукцию будут рассматривать с близкого расстояния, поэтому она должна иметь идеальную четкость изображений (примером может служить печать постеров, плакатов для рекламных акций). Она же применяется для производства фотообоев и нанесения рисунка на натяжные потолки, если клиенту необходим эксклюзивный дизайн.

Экстерьерная печать не требует большого разрешения с максимальным количеством пикселей. Билборды, ситилайты, растяжки никто не рассматривает вблизи, поэтому ставка здесь делается не на четкость, а на размеры и устойчивость материалов к воздействию неблагоприятных атмосферных факторов.

Технология имеет значение

Полиграфическое оборудование и материалы оказывают влияние на результат. С технологической точки зрения широкоформатная печать может быть следующей:

прямой;

термотрансферной;

струйной;

лазерной;

плоттерной;

ультрафиолетовой;

сольвентной;

экосольвентной.

Последние три вида пользуются неизменной популярностью благодаря своей долговечности.

Ультрафиолетовые чернила устойчивы к воздействию солнечного света. Они полимеризуются на поверхности материала, на который наносятся. Могут применяться на бумаге, пленке, пластике. Яркость изображения сохраняется до 10 лет.

Сольвентная печать подходит для большинства материалов. Чернила проникают в верхний слой, благодаря чему изделия может прослужить до 3 лет. Единственный недостаток – неприятный запах краски, поэтому применяются такие чернила только для наружной рекламы.

Экосольвентный метод подходит для использования продукции внутри помещений. Чернила не содержат едких вредных для здоровья человека растворителей. Но на качестве это не отражается – гарантия на изделия тоже будет до 3 лет.

Разобраться в многообразии видов широкоформатной печати бывает непросто, поэтому лучше обращаться к профессионалам, например, в компанию Принт-Аутдор: https://print.outdoor-online.com.ua/ Компания – один из лидеров в сфере полиграфических услуг. Специалисты предоставят подробную консультацию и помогут определиться с нужным вариантом.