Шкарлет настаивает на дистанционном обучении

10 октября 2020 г. 14:07
Источник: ZN.UA
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И.о. министра образования Сергей Шкарлет обратился с просьбой вернуть детей на дистанционное обучение на следующие две недели. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Телеграмм.

"Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали сообща. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", - написал Шкарлет.

По словам и.о. министра, самое главное сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.

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