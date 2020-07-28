Школа покупателя: самые актуальные критерии выбора смартфонов®

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Трудно найти современного человека, который бы не пользовался «умным телефоном» для связи, работы с приложениями и обозревания глобальной паутины. Выбор смартфонов на рынке электроники просто огромен, поэтому, чтобы подобрать правильную модель, необходимо определиться с ключевыми критериями. Рассмотрим их.

Общий размер устройства и диагональ экрана

Современные пользователи постепенно уходят от желания покупать небольшие смартфоны и переходят к более крупным моделям – таким как, например, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Модели с большим экраном, без сомнения, удобны в использовании и позволяют комфортно работать в сети, имея дело с любыми сервисами и приложениями. Самым популярным внешними габаритом смартфонов на сегодня является порядка 15х8 см. Это примерно соответствует экрану с диагональю 5,5-6 дюймов. Именно такие смартфоны сегодня наиболее востребованы со стороны покупателей самых разных возрастных категорий. Зная это, производители делают основной упор именно на выпуск смартфонов самого ходового среднего формата, однако в линейке продукции большинства производителей есть и более крупные смартфоны, в сущности, объединяющие в себе черты планшета и мобильного телефона. Однако спрос на них ниже, чем на самые популярные модели с экраном 5,5-6,5 дюймов.

Умная разблокировка и достаточная память

Покупатели обращают внимание не только на внешние габариты смартфонов, но и на удобство их использования, а оно зависит от разных факторов. В частности, от простоты и скорости разблокировки. Сегодня самыми востребованными являются смартфоны с системой распознавания «хозяина» по отпечатку пальца. Процедура занимает всего секунду и требует только приложить палец к специальной области на экране или задней панели устройства (в зависимости от модели смартфона). Что касается памяти, то это ещё более важный параметр, которому обычно уделяется много внимания при покупке. Так, смартфоны со скромной памятью до 16Гб не так популярны, как модели с расширенными показателями встроенной памяти. Самым большим спросом сегодня пользуются модели с 64Гб встроенной памяти, чуть реже покупатели отдают предпочтение устройствам с ёмкостью запоминания информации в 32Гб. Модели с меньшей памятью занимают более низкие позиции рейтинга популярной электроники.