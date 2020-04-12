Школьница из Балаклеи сшила и раздала людям 2 тысячи масок

12 апреля 2020 г. 20:20
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11-летняя школьница Алиса из Балаклеи в Харьковской области все свободное время шьет защитные маски для тех, кто не имеет возможности их приобрести. 

Сейчас они изготовила их около двух тысяч.

Об этом сообщается в одном из Теlegram-каналов, передает Укринформ.

«11-летняя Алиса Пономаренко из Балаклеи была обеспокоена тем, что не все люди могут купить себе защитные маски, поэтому предложила маме шить маски и дарить их. С тех пор девочка проводит все свое свободное время за швейной машинкой и шьет около 70 масок в день», - говорится в сообщении.

Неравнодушные люди помогают с тканью и другими материалами, необходимыми для шитья, рассказала мама девочки.

«Откликнулись люди, когда у Алисы вышла из строя швейная машинка, и заплатили за ремонт. Есть люди, которые помогают с тканью, нитками и другим необходимым материалом для пошива масок. Есть те, которые отказываются принимать бесплатно маски и платят некую сумму », - рассказала она.

Как отмечается, девочке уже начали заказывать маски из других регионов Украины.

Напомним, по состоянию на 12 апреля 2020 в Украине подтверждено 2777 случаев COVID-19. На амбулаторном лечении находятся 1504 пациента. Всего госпитализированы 1100 человек, из них 48 детей.

 

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