Школьникам предлагают поработать с тестами ВНО онлайн

Проведение пробного внешнего независимого оценивания отсрочено, однако все зарегистрированные участники могут познакомиться с процедурой ВНО онлайн.

Как сообщили в Департаменте образования со ссылкой на информацию УЦОКО, в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования размещена ссылка, по которой участники могут посмотреть видео, поработать с тестами, попрактиковаться в заполнении бланков ответов, научиться эффективно распределять время.

Как отмечается на сайте УЦОКО, как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется, все зарегистрированные участники смогут в обычном формате пройти пробное ВНО. О новых датах проведения пробного ВНО будет сообщено дополнительно.