Школы и больницы в Балаклее работают в штатном режиме - Балаклейская РГА

04 мая 2018 г. 11:25
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Школы и больницы в Балаклее работают в штатном режиме.

Об этом сообщили в Балаклейской районной администрации.

"Ситуация находится под контролем. Продолжаются работы по устранению отдельных очагов задымления. Жителям города и близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Движение транспорта городе не ограничено.

Предприятия, организации социальной и жилищно-коммунальной сферы, учреждения здравоохранения, образования и культуры работают в обычном режиме.

Ситуация в городе стабильная, сообщили в Балаклейской РГА.

Напомним, вчера в связи с тушением возгорания на арсенале в Балаклее полиция перекрыла дороги на въезд в Балаклею и расставила блокпосты.

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