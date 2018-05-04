Школы и больницы в Балаклее работают в штатном режиме - Балаклейская РГА

Школы и больницы в Балаклее работают в штатном режиме.

Об этом сообщили в Балаклейской районной администрации.

"Ситуация находится под контролем. Продолжаются работы по устранению отдельных очагов задымления. Жителям города и близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Движение транспорта городе не ограничено.

Предприятия, организации социальной и жилищно-коммунальной сферы, учреждения здравоохранения, образования и культуры работают в обычном режиме.

Ситуация в городе стабильная, сообщили в Балаклейской РГА.

Напомним, вчера в связи с тушением возгорания на арсенале в Балаклее полиция перекрыла дороги на въезд в Балаклею и расставила блокпосты.