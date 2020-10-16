Школы в Харькове все-таки уйдут на досрочные каникулы: в горсовете передумали

Школы в Харькове все-таки уйдут на досрочные каникулы с 19 октября.

Об этом написал первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«В связи с вхождением Харькова в «красную» карантинную зону провел сегодня внеочередное заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Результат такой:

- школы, как это предписывают решения Кабинета Министров, уходят на каникулы с 19-го октября, но детские сады работают;

- ночные клубы закрываем;

- развлекательные зоны в ТРЦ закрываем;

- спортивные клубы работают, но с жестким соблюдением дистанции между посетителями;

- транспорт работает в полном объеме, но с жестким соблюдением масочного режима. В метро его будут контролировать не только на входах на станции, но и на платформах и вагонах», - написал он на своей странице в Фейсбук после заседания КЧС.

Отметим, как сообщалось, ранее на заседании было принято решение не закрывать школы в Харькове, позволив родителям учащихся решать вопрос о посещении школы ребенком.

Вместе с тем Терехов отметил, что все эти ограничения будут бессмысленными в случае несоблюдения окружающими масочного режима.

Напомним, согласно решению Госкомиссии по ТЭБ и ЧС Харьков с 19 октября попадает в «красную» зону карантина из-за заболеваемости коронавирусом.