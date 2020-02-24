Шквальный ветер на Харьковщине: водителей предупреждают об опасности

По прогнозу синоптиков, в течение понедельника, 24 февраля, в Харьковской области будет ухудшение погодных условий: дождь, шквальный ветер с порывами 15-20 м/с.

По данным спасателей, осложнения погодных условий соответствует II (оранжевому) уровню опасности. В Службе автомобильных дорог просят граждан быть осторожными. Они напоминают, что во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи старых зданий, старых сухих деревьев, слабо укрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач.