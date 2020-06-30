Шмыгаль назвал условие для усиления карантина в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 на 100 тысяч населения карантин в Украине будет усилен. Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.

«Мы ответственно относимся к послаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост (уровня заболеваемости). Чтобы не потерять экономику, отчего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости», - заявил он.

По словам главы правительства, задачей украинской власти на сегодня является при сохранении жизней не потерять экономику.

«Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщалось сегодня, по состоянию на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 334 случая COVID-19, за сутки - 706 выявлено новых заболевших. Также вчера были госпитализированы 192 человека, умерли 12 человек, выздоровели 88 пациентов.

Сегодня, 30 июня, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине в конце июня количество госпитализированных больных с COVID-19, по сравнению с концом мая, выросло почти вдвое. Он добавил, что на сегодняшний день количество активных больных с COVID-19 в Украине на 100 тыс. населения достигло 57.