Шмыгаль рассказал, что в Украине нужно сделать до 11 мая

23 апреля 2020 г. 13:58
Источник: РБК-Украина
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Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи, которые необходимо выполнить до начала выхода из карантина. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что эти задания необходимо выполнить до 11 мая.

"Во-первых - это увеличение количества тестирований. Во-вторых, повышение уровня обеспеченности больниц", - написал он.

Еще одной задачей он назвал создание большого количество рабочих мест. Поэтому важно, чтобы в регионах, в областных центрах и в каждом городе определили перечень профессий, где не хватает работников, а бизнес определил, чем можно заинтересовать людей, которые вернулись в Украину.

 

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