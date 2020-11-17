Шмыгаль рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID

Украина рассчитывает получить 8000000 доз вакцины против коронавируса во втором квартале 2021 года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время заседания Верховной Рады.

"Ожидаем, что уже примерно 8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, правительство и Минздрава постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины", - отметил глава правительства.

О том, что Украина может получить 8500000 доз вакцины от коронавируса благодаря COVAX, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил 12 ноября.

По его словам, ближайшее заседание правления COVAX состоится 19 ноября, и тогда станет известно об ориентировочной дате поставки, количестве и стоимости вакцины.

Впоследствии в ВОЗ сообщили, что Украина может рассчитывать на выделение в 8340000 доз вакцины до конца 2021 года.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что поставленную в Украину в рамках международной инициативы COVAX вакцину от коронавируса смогут получить лишь 20% населения нашей страны.

Накануне американская фармкомпания Moderna заявила о 94,5% эффективности своей потенциальной вакцины от «ковида».

Ранее немецкая компания BioNTech и американская Pfizer объявили, что эффективность их вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 превышает 90% среди тех, кто не болел ею раньше. Защита наступает на 28-й день после первого укола.

ВОЗ рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года. Эксперты заявляют, что в начале следующего года будут данные о третьей фазе испытаний вакцин.