Шмыгаль рассказал, когда возобновят авиасообщение в Украине

19 мая 2020 г. 13:18
Источник: УНИАН
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Международное и внутреннее авиасообщение в Украине возобновят в июне.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

«Авиасообщение, международное в том числе, восстановится, вероятно, в июне ... но открыть аэропорты в Украине и не иметь возможности никуда вылететь - это не восстановление. Надо понимать, какие страны возобновят авиасообщение. Ближайшая дата, когда европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщения - это не ранее 15 июня. То есть до этого непонятно, куда летать», - написал он.

По словам Шмыгаля, с 22 мая возобновится пригородное сообщение.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что этим летом полноценное международное авиасообщение в мире не восстановится.

 

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