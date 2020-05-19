Шмыгаль рассказал, когда возобновят авиасообщение в Украине

Международное и внутреннее авиасообщение в Украине возобновят в июне.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

«Авиасообщение, международное в том числе, восстановится, вероятно, в июне ... но открыть аэропорты в Украине и не иметь возможности никуда вылететь - это не восстановление. Надо понимать, какие страны возобновят авиасообщение. Ближайшая дата, когда европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщения - это не ранее 15 июня. То есть до этого непонятно, куда летать», - написал он.

По словам Шмыгаля, с 22 мая возобновится пригородное сообщение.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что этим летом полноценное международное авиасообщение в мире не восстановится.