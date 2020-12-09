Шмыгаль заявил, что локдаун будет похож на карантин выходного дня

Ограничения, которые будут внедрять в рамках локдауна на праздники, будут похожи на те, которые действовали в рамках карантина "выходного дня". Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает "Украинская правда".

«Я анонсирую так, что эти меры будут в общем похожими на те, которые были во время карантина выходного дня. Конечно, какие-то будут немного жестче, какие немножко мягче… Мы учтем особенности такого зимнего, каникулярного периода, и также где-то попробуем совместить те возможности, которые дают зимние каникулы, с той необходимостью, которая является при введении такого разрыва эпидемиологического цепочки», — отметил он.

Жесткий карантин, продолжил Шмыгаль, должен длиться от 15 до 21 дня, чтобы разорвать цепочку передачи вируса.