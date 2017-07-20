Шокирующие суммы в квитанциях за тепло. Почему получатели субсидии в Харькове стали должниками?

Платежки с огромными долгами за тепло пришли всем жителям этого дома на улице Шариковой, оформившим субсидию. Большинство из них - пенсионеры, доход которых не превышает полутора тысяч гривен в месяц. Откуда появились такие суммы, люди не понимают, исправно платили за отопление каждый месяц, и увидев квитанции были просто шокированы. Теперь каждому из них придется дополнительно отдать тепловикам от одной до 4 тысяч гривен.

Виталий Иванович, пенсионер:

Какая-то непонятная афера или что это такое. Потому что эти деньги проплачены в теплосеть. И вдруг показывается теперь еще с моего же кармана за ту же услугу, что уже заплачено опять выворачивают и оплачивать с кого, с пенсионеров, что у нас такие пенсии, чтобы по 3 тысячи платить.

Надежда, пенсионерка:

За май месяц у меня пришал переплата четко, что вот за май месяц у меня переплата 558 гривен. Получаю в июне - оплата за июнь уже 2217 гривен у меня долга.

Василий Тимофеевич, пенсионер:

Вот написано здесь - минус, переплата. А теперь уже плюс написали и написано, что я должен полторы тысячи и я полторы тысячи получаю пенсию. За что мне жить тогда?

Субсидиантов, которые стали должниками, в Харькове 115 тысяч - такие цифры озвучивают тепловики, их общая сумма долга - 260 миллионов. В КП "Харьковские тепловые сети" утверждают, этот долг возник из-за разницы, которая образовалась после сверки расчетов за потребленное тепло самого коммунального предприятия и органов социальной защиты. В "ХТС" говорят, из госбюджета возмещается часть стоимости теплоснабжения, остальное - обязательный платеж, который должен внести потребитель. Тепловики отчитываются, обязательный платеж начислялся исходя из установленных ранее общих норм потребления тепла, в то время как фактическое потребление было меньше. А вот эту обязательную часть как раз потребители и не платили, уверяет заместитель генерального директора КП "ХТС" Дмитрий Щербак. Поскольку она была больше, чем ежемесячные расчеты тепловиков, поэтому когда в мае субсидию пересчитали - образовались долги, подчеркивают в КП.

Дмитрий Щербак, заместитель генерального директора КП «ХТС»:

В течение отопительного сезона отделы субсидий проводят начисления по нормам. Они не смотрят на фактическое потребление, то есть температура на улице может быть выше, ниже. Может быть вообще плюсовая. Соответственно, объем тепла которое подается - выше, ниже. А у них есть единая цифра, по которой они начисляют с октября по апрель. Неважно, несмотря ни на что. Эта норма изначально завышена.

Однако люди возмущаются, про обязательные платежи в квитанции ни слова - лишь фактически цифры от тепловиков. Тепловики же отвечают - указывать её не обязаны, эту информацию получатель субсидии должен узнавать сам в органах соцзащиты. В качестве выхода в КП предлагают реструктуризировать долг, чтобы субсидию вовсе не забрали, поскольку всех получателей госпомощи от государства, которые не расчитаются до нового отопительного сезона с накопившимися долгами, субсидии лишат. В свою очередь. в Минсоцполитики ранее сообщили, что неуплата обязательного платежа не всегда является основанием для начисления долга. Например, если семья во время отопительного сезона воспользовалась своим законным правом и использовала сэкономленную в предыдущем месяце субсидию в счет следующего коммунального платежа, то есть воспользовалась так называемой переплатой. Поэтому в профильном Министерстве настаивают, если субсидиант подозревает, что долг насчитан ему неверно, то ему следует обратиться к поставщику услуги и потребовать помесячную распечатку с информацией о социальной норме, фактическом потреблении, количестве оплаты, количестве сэкономленной услуги, а также уточнить данные об обязательном платеже. И если счета выставлены неправильно, обращаться за перерасчетом либо же в случае отказа идти в суд.