Шоколад помогает бороться с вирусами – ученые

Ученые выяснили, что в шоколаде и винограде содержится ресвератрол, который имеет антивирусный эффект. Он препятствует размножению вирусов в клетках.

Ресвератрол – содержащееся в винограде и какао фенольное соединение – обладает антивирусным эффектом.

К такому выводу пришли ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний в США.

Исследователи добавляли данное химическое соединение в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы. Высокое содержание ресвератрола в клетках не давало вирусам размножаться на ранних стадиях заражения.

Ресвератрол – природный антиоксидант, который есть у некоторых растений. С его помощью растения защищают себя от грибов и бактерий.

Ранее ученые установили, что ежедневное употребление шоколада уменьшает риск развития нейродегенеративных заболеваний и снижает риск смерти от инсульта.