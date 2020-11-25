Шотландия - первая в мире страна, сделавшая женские гигиенические принадлежности бесплатными

25 ноября 2020 г. 15:50
Источник: Deutsche Welle
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Шотландия стала первой страной в мире, обеспечившей женщинам бесплатный доступ к гигиеническим принадлежностям на время менструации. Соответствующий закон был единогласно одобрен в парламенте в Эдинбурге во вторник, 24 ноября. Мера была принята в целях борьбы с бедностью.

"Мы все согласны с тем, что никто не должен беспокоиться о том, где достать тампоны в следующий раз", - сказала депутат Моника Леннон.

Теперь законодатели должны будут разработать общенациональную систему, гарантирующую женщинам доступ к гигиеническим принадлежностям. В соответствии с законом, тампоны и прокладки можно будет получить бесплатно в специализированных общественных местах, таких как культурно-спортивные центры, молодежные клубы и аптеки. Кроме того, туалеты школ и университетов, где менструальные принадлежности были доступны и ранее, снабдят дополнительными средствами гигиены. Налогоплательщикам нововведения обойдутся в 24 млн фунтов (32 млн долларов).

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен назвала закон "важной политической мерой для женщин и девушек".

"Я горжусь тем, что могу проголосовать за этот новаторский закон и сделать Шотландию первой страной в мире, обеспечившей бесплатный доступ к менструальным принадлежностям для всех, кто в них нуждается", - написала глава шотландского правительства в своем Twitter.

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