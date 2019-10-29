 

Штаб ООС: В Золотом началось разведение сил

29 октября 2019 г. 14:29
Источник: BBC news Украина
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Штаб ООС подтвердил начало разведения сил в Золотом в Луганской области, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12.00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдение режима тишины в течение последней недели", - говорится в сообщении штаба ООС. 

Там заверили, что "отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания".

Украинские силы уходят на один километр назад, так же делают боевики.

"Прекрасно, все спокойно происходит", - заявил Владимир Зеленский, который находится в Мариуполе. 

Президент добавил, что отвод происходит на участке, где не было обстрелов семь дней.

"Я там был, там все контролируемо", - заверил президент.

Несколько часов назад на фейсбук-странице штаба ООС также появилось сообщение о том, что "противник продолжает нарушать режим прекращения огня".

"Несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.

Теперь в штабе ООС уточнили, что обстрел, о котором идет речь, велся вне зоны разведения сил. 

Говоря с журналистами, Пристайко отметил, что уже в ближайшее время разведения может начаться и в Петровском.

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