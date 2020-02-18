Шторм принес к берегам Ирландии огромный "корабль-призрак"

18 февраля 2020 г. 14:40
Источник: Лига.Новости
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Брошенный корабль "Альта", который дрейфовал в Атлантическом океане с 2018 года, прибило к южному берегу Ирландии из-за шторма "Деннис", обрушившегося на Европу. 

Судно заметили жители деревни Балликоттон.

Видео брошенного суда опубликовала Служба береговой охраны Ирландии.

Корабль был построен в 1976 году и ходил под флагом Танзании.

В сентябре 2018 года на сухогрузе внезапно отключилось электричество. Это случилось посреди Атлантики.

10 членов экипажа корабля эвакуировали из-за сообщений о приближении урагана, а само судно было предоставлено стихии.

Видео: 

Корабель-привид, який майже рік дрейфував в океані, прибило до узбережжя Ірландії

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