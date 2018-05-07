Шум в ушах: как лечить и когда стоит обратиться в больницу - советуют медики (видео)

На постоянный шум в ушах жалуются мужчины возрастом от 40 лет, рассказал врач-невропатолог Владимир Мельник.

20% населения планеты периодически слышат шум в ушах. Колокол, шипение, ритмичное щелканье - это не отдельное заболевание. Медицинскими исследованиями доказано, что различные шумы в ушах могут вызвать заболевания позвоночника, воспаление уха, атеросклероз сосудов, эндокринные заболевания, акустические травмы и стрессы.

"К реальным шумам мы относим изменения в артериях, венах или сокращение мышц. Также шумы могут появляться из-за заболевания, которые влияют на наше внутреннее ухо", - говорит врач.

Если человек услышал шум в ушах, в первую очередь нужно измерить артериальное давление.

"Возможно, это симптом того, что сейчас гипертонический криз. Также есть лекарства, которые вызывают шумы. Ухо способно приспосабливаться к внешним факторам. Например, когда едете в поезде, ночью можете услышать, что происходит через три купе. А когда едете утром, все говорят, тогда не слышать, что хочет тебе человек рассказать, который напротив. Когда полная тишина, внутреннее ухо больше подстраивается. Эти шумы связаны с большей чувствительностью человека", - рассказывает невропатолог.

Если шум сопровождается головокружением и головной болью, то это может говорить о воспалении слухового нерва.

"Такие симптомы чрезвычайные. Если шум односторонний, четко в одном ухе, меняет свои характеристики от положений головы (усиливается и головная боль, и шум), тогда 100% нужно идти к врачу", - говорит Владимир Мельник.

Самостоятельно можно побороться с шумом, который возникает в тихой комнате.

"Прежде всего, нужно измерить давление, если оно повышено, мы его понижаем. Если человек гипотоник и давление беспокоит утром, надо сделать зарядку для шейного отдела позвоночника. Это волнообразные движения, как будто мы погружаемся в реку. Еще помогут упражнения "руки в замок за спиной", также стоит попробовать рукой через голову коснуться мочки уха с другой стороны. Это должно быть по 10 раз. Улучшает как артериальное, так и венозное кровообращение", - говорит невропатолог.