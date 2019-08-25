Сигнализаторы поклевки — разновидности и назначение ®

При обычной рыбалке отследить поклевку не составляет особого труда — обычный поплавок свидетельствует о том, что рыба схватила приманку. Но в некоторых ситуациях дело осложняется — например, при донной рыбалке, при карповой ловле или подледной рыбалке.
Для таких случаев существует удобное приспособление — сигнализатор поклевки. Приспособление помогает не пропустить момент, когда пора вытаскивать рыбу из воды, а по своему устройству сигнализаторы представлены в очень широком разнообразии.
Сигнализаторы поклевки — какими они бывают
Все существующие сигнализаторы можно разделить на несколько разновидностей.
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Механические маятники и кивки. Это самый простой тип сигнализаторов, суть заключается в том, что на удилище прикрепляют дополнительный элемент, который смещается в тот момент, когда рыба берет наживку. Кивки и маятники широко используют как при летней, так и при зимней рыбалке даже тогда, когда обойтись можно и без них — устройства стоят недорого, но облегчают процесс рыбалки.
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Звуковые и световые сигнализаторы — колокольчики и светлячки. Такие приспособления могут быть как механическими, так и электронными. В первом случае при поклевке рыбак ориентируется на звуковой сигнал, во втором — на конце удочки загорается светодиодный, химический или светонакопительный индикатор. Использовать такие сигнализаторы очень удобно при ночной рыбалке. Звуковыми приспособлениями часто пользуются слабовидящие рыбаки.
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Электронные сигнализаторы. Стоят такие устройства дороже, чем маятники, светлячки и колокольчики, но их популярность все равно очень высока. Например, их часто приобретают любители карповой рыбалки. Электронный сигнализатор можно установить так, чтобы чувствительная леска проходила через контакты, и отойти в палатку или к костру. Когда рыба возьмет приманку, сигнализатор сообщит об этом громким звуком.
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