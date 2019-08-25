Сигнализаторы поклевки — разновидности и назначение ®

При обычной рыбалке отследить поклевку не составляет особого труда — обычный поплавок свидетельствует о том, что рыба схватила приманку. Но в некоторых ситуациях дело осложняется — например, при донной рыбалке, при карповой ловле или подледной рыбалке.

Для таких случаев существует удобное приспособление — сигнализатор поклевки. Приспособление помогает не пропустить момент, когда пора вытаскивать рыбу из воды, а по своему устройству сигнализаторы представлены в очень широком разнообразии.

Сигнализаторы поклевки — какими они бывают

Все существующие сигнализаторы можно разделить на несколько разновидностей.

Механические маятники и кивки. Это самый простой тип сигнализаторов, суть заключается в том, что на удилище прикрепляют дополнительный элемент, который смещается в тот момент, когда рыба берет наживку. Кивки и маятники широко используют как при летней, так и при зимней рыбалке даже тогда, когда обойтись можно и без них — устройства стоят недорого, но облегчают процесс рыбалки.

Звуковые и световые сигнализаторы — колокольчики и светлячки. Такие приспособления могут быть как механическими, так и электронными. В первом случае при поклевке рыбак ориентируется на звуковой сигнал, во втором — на конце удочки загорается светодиодный, химический или светонакопительный индикатор. Использовать такие сигнализаторы очень удобно при ночной рыбалке. Звуковыми приспособлениями часто пользуются слабовидящие рыбаки.

Электронные сигнализаторы. Стоят такие устройства дороже, чем маятники, светлячки и колокольчики, но их популярность все равно очень высока. Например, их часто приобретают любители карповой рыбалки. Электронный сигнализатор можно установить так, чтобы чувствительная леска проходила через контакты, и отойти в палатку или к костру. Когда рыба возьмет приманку, сигнализатор сообщит об этом громким звуком.

Приобрести сигнализатор поклевки любого типа можно в интернет-магазине https://ibis.net.ua/. Устройства представлены брендами Brain, Prologic, Delkim, Fox International и другими. В каталоге доступны недорогие механические сигнализаторы и целые наборы электронных приспособлений, сигнализаторы для карповой ловли и зимней рыбалки. В зависимости от своей цены и функциональности сигнализаторы могут быть совсем простыми или с возможностью индивидуальной настройки под свои нужды.