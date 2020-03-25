Сингапурские ученые разработали самый быстрый тест на коронавирус

Лаборатория NanoBio при Агентстве по науке, технологиям и исследованиям Сингапура заявила о разработке экспресс-теста, который может определить, заразился ли человек вирусом SARS-CoV-2, в течение 5-10 минут. Отмечается, что в случае, если разработку одобрят, это будет самый быстрый тест на коронавирус.

При тестировании используются выделения людей, взятые с помощью мазка. Затем материал помещают в портативное устройство. Тест-система реагирует на генетический материал вируса в мазках.

По словам руководителя группы исследователей Джеки Ин, разработку уже протестировали на образцах реальных пациентов одной из больниц Сингапура, она показала хороший результат. Ученый также отметила, что тест может использоваться прямо в больницах и клиниках.